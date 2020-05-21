***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.05.2020 11:59
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için sırasıyla Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İzin alınması halinde esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846179
BIST
15:53102.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 535,73
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:536,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:537,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:53380,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 380,29
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.443.806
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,94
|312.096.708
|% -12,26
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.716.674
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|778.033.252
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|760.155.303
|% -1,04
|
|ASELS
|29,58
|748.073.954
|% -0,07
|
|GUSGR
|3,30
|547.468.319
|% -0,30
|
|AVOD
|3,20
|344.326.832
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,37
|258.164.836
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|547.468.319
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,20
|159.472.077
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,48
|324.086.157
|% 1,64
|
|AVOD
|3,20
|344.326.832
|% 7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2946
|8,3362
|% 0,10
|
|Frank
|6,9990
|7,0411
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-12,32
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|-11,00
|
|Tam
|2.532
|2.557
|-11,20
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|-5,50
|
|Çeyrek
|618
|625
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|