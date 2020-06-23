***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.06.2020 13:51
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/5/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/5/2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi için sırasıyla Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından esas sözleşme tadil metninin ekli şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. İzin alınması halinde esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852469
BIST
14:11115.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 449,87
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
14:116,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
14:117,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
14:11387,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,23
|Açılış
|: 387,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.426.668
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|112.106.518
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.589.281
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.279.800
|% 9,73
|
|KRDMA
|3,28
|88.594.901
|% 8,97
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|3,00
|1.053.210.289
|% 3,09
|
|KARSN
|2,71
|860.389.141
|% 6,27
|
|TSPOR
|7,89
|553.533.780
|% -6,07
|
|ODAS
|2,17
|529.114.618
|% 2,36
|
|GARAN
|8,49
|527.720.444
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,39
|495.365.255
|% 3,73
|
|KRDMD
|3,00
|1.053.210.289
|% 3,09
|
|KARSN
|2,71
|860.389.141
|% 6,27
|
|ODAS
|2,17
|529.114.618
|% 2,36
|
|ALBRK
|1,67
|325.593.318
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5092
|8,5519
|% -0,01
|
|Frank
|7,2238
|7,2673
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,74
|
|Altın Gr.
|387
|388
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.526
|3,20
|
|Tam
|2.579
|2.590
|3,30
|
|Yarım
|1.257
|1.267
|1,60
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|0,73
|
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