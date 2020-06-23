***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/5/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21/5/2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi için sırasıyla Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından esas sözleşme tadil metninin ekli şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. İzin alınması halinde esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852469BIST