***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/6/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21/5/2020 ve 23/6/2020 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kurul'un söz konusu değişikliğe izin verdiğine ilişkin yazısı tebellüğ edilmiş olup Ticaret Bakanlığı'ndan da izin alınması halinde esas sözleşme tadili ilk Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859874BIST