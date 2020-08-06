***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14/7/2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmıştır. Esas sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verildiği öğrenilmiş bulunmaktadır. Değişiklik Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865982BIST