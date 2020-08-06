***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.08.2020 15:19
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/7/2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmıştır. Esas sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verildiği öğrenilmiş bulunmaktadır. Değişiklik Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865982
BIST
16:351.050
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -42,07
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:357,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,2232
|Açılış
|: 7,4500
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|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,2970
En Düşük
7,0287
16:358,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,2693
|Açılış
|: 8,7700
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6718
En Düşük
8,3315
16:35481,77
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 19,98
|Açılış
|: 481,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,15
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.855.913
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.521.161
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.133
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.322.719
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.600
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.832.311
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.151.926
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|GARAN
|6,60
|1.205.196.916
|% -2,65
|
|SISE
|5,92
|975.968.782
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|ASELS
|15,87
|871.867.738
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|546.361.747
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|446.309.180
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|TRKCM
|3,78
|747.824.092
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5419
|9,5898
|% 3,57
|
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% 3,13
|
|Riyal
|1,9324
|1,9421
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 74 kaybederek (% -3.37 ) 967
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16:48MAALT
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 98.50 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 355 adet işlem