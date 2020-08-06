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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

06.08.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14/7/2020 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmıştır. Esas sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verildiği öğrenilmiş bulunmaktadır.  Değişiklik Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865982


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Cumhuriyet 3.301 3.351 182,00  
Tam 3.296 3.418 234,30  
Yarım 1.600 1.656 102,20  
Çeyrek 802 833 54,90  
Gümüş.Ons 28,13 28,15 1,18  
Gümüş Gr. 6,58 6,58 0,48  
B. Petrol 45,58 45,58 0,39  
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