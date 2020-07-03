***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.07.2020 12:10
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin planlanan tadil öncesi güncel metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/09/2016 21/09/2016 9159
23 08/09/2016 21/09/2019 9159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854362
BIST
12:24117.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 137,33
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:246,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:247,6993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:24391,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 391,46
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|39.598.573
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|8.001.088
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,77
|19.070.662
|% -5,36
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|KRDMB
|3,49
|47.140.799
|% -3,86
|
|KARSN
|3,47
|525.392.974
|% 5,15
|
|ODAS
|2,66
|497.342.704
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,19
|427.944.663
|% -1,54
|
|THYAO
|12,09
|409.977.892
|% -1,39
|
|GARAN
|8,26
|361.527.846
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,08
|232.381.254
|% 5,88
|
|ALBRK
|1,81
|343.860.116
|% 2,84
|
|ODAS
|2,66
|497.342.704
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,72
|313.153.140
|% 2,99
|
|KARSN
|3,47
|525.392.974
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5071
|8,5498
|% -0,15
|
|Frank
|7,2134
|7,2568
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,35
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|1,20
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,30
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|