***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
16.04.2020 09:02
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Almanya'da mukim bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'ın faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmesi kapsamında gelişmeler
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Almanya merkezli olarak kurumsal kimlik proje yönetimi hizmetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Şirket yönetimimizin Almanya'nın operasyonel giderler açısından maliyetli bir lokasyon olduğu, şirketin mevcut çerçeve sözleşmelerinin ve yeni sözleşme yapmasının potansiyel getirilerinin düşük bulunduğu ve şirketin hukuksal yükümlülüklerinin yüksek olduğu yönündeki tespitleri nedeniyle
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30/04/2018
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
05/09/2018
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Sınırlıdır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Sınırlıdır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
7
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Ödenmemiştir
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirketimizin Avrupa Birliği'ndeki dağıtım ağının Almanya yerine daha düşük maliyetli olan İtalya'da, imm-network Italia Sarl ticaret ünvanlı şirketimiz aracılığıyla yürütülmesi, Almanya'da ise franchise verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Öte yandan olası hukuksal risklerin bertarafı için müşavirlik alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Öngörülmemektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Öngörülmemektedir.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Öngörülmemektedir.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30/4/2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı ile Almanya'da mukim bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verilmiş olup bu amaçla alternatifler değerlendirildikten sonra 28/6/2018 tarihi itibariyle iflas başvurusu yapıldığı ve sürecin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Alman hukuk müşavirimiz ile yapılan istişareye göre iflas yargılaması süreci Covid-19 salgını nedeniyle yargılama faaliyetlerinin sekteye uğramış olması nedeniyle henüz tamamlanamamış olup bu aşamada konuya ilişkin öngörüde bulunulması mümkün değildir.
Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838468
BIST