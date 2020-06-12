***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/4/2029Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAlmanya'da mukim bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'ın faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmesi kapsamında gelişmelerDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAlmanya merkezli olarak kurumsal kimlik proje yönetimi hizmetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniŞirket yönetimimizin Almanya'nın operasyonel giderler açısından maliyetli bir lokasyon olduğu, şirketin mevcut çerçeve sözleşmelerinin ve yeni sözleşme yapmasının potansiyel getirilerinin düşük bulunduğu ve şirketin hukuksal yükümlülüklerinin yüksek olduğu yönündeki tespitleri nedeniyleVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30/04/2018Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi05/09/2018Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiSınırlıdır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiSınırlıdır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıÖdenmemiştirŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirketimizin Avrupa Birliği'ndeki dağıtım ağının Almanya yerine daha düşük maliyetli olan İtalya'da, imm-network Italia Sarl ticaret ünvanlı şirketimiz aracılığıyla yürütülmesi, Almanya'da ise franchise verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalardan da verim alınamamıştır. Öte yandan olası hukuksal risklerin bertarafı için müşavirlik alınmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarÖngörülmemektedir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihÖngörülmemektedir.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiÖngörülmemektedir.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30/4/2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı ile Almanya'da mukim bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verilmiş olup bu amaçla alternatifler değerlendirildikten sonra 28/6/2018 tarihi itibariyle iflas başvurusu yapıldığı ve sürecin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Alınan bilgilere göre Covid-19 salgını nedeniyle sektete uğrayan yargılama süreci, mahkemenin değerlendirmeye aldığı yeni talepler nedeniyle henüz tamamlanamamış olup yılın üçüncü çeyreğine sarkması beklenmektedir. Bu aşamada şirketimiz nezdinde yeni bir risk öngörülmemektedir.Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850901BIST