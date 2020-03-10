***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-70.414 -70.414 -70.414Hatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.098.244 916.382 33.154.400 7.956 33.162.356Transferler69.574 846.808 -916.382Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.966 -15.557.721 -15.492.755 -248.263 -15.741.018Dönem Karı (Zararı)-15.557.721 -15.557.721 -253.251 -15.810.972Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.966 64.966 4.988 69.954Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-728.575 -8.946 703.089 -34.432 -34.432Dönem Sonu Bakiyeler20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Transferler-15.557.721 15.557.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.908 -486.832 -436.924 -25.862 -462.786Dönem Karı (Zararı)-486.832 -486.832 -30.434 -517.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.908 49.908 4.572 54.480Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-232.500 -232.500 -232.500Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.709 -201.134 -194.425 194.425 0Dönem Sonu Bakiyeler20 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.394.579 29.113.150Dönem Karı (Zararı)-517.266 -15.810.972Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-517.266 -15.810.972Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.017.485 13.682.722Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 2.844.562 2.583.061Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8-10 1.209.929 897.142Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.327.069 1.140.010Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -117.140 -242.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17-18 -705.794 1.110.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 291.395 316.982Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -165.078 -38.120Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -832.111 832.111Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -439 -28.061Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 75.885 -248.531Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -76.324 220.470Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -393.718 -822.531Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler6.062.945 -127.862Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 30.864 -127.862Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 6.032.081Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10.070.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.108.965 34.677.548Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.399.291Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 -1.932.804 13.350.907İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 236.775 3.012.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.169.579 10.338.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-9 359.330 4.023.749İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -85.208 4.402.324İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 444.538 -378.575Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.149.612 10.968.521Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -342.449 -5.209.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 9.025.279 -9.524.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 113.945 -2.094.516İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 8.911.334 -7.429.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -788Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-9 -3.520.917 6.706.907İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -7.873.435 7.605.835İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.352.518 -898.928Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -4.884.445 4.088.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19-28 337.441 1.873.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19-28 337.441 2.004.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-130.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.391.254 32.549.298Alınan Faiz3.325 19.749Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.455.897YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI104.392 -2.146.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 538.283 1.047.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -433.891 -5.334.616Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -433.891 -5.334.616Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.140.373FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.516.119 -26.275.153İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları20 -232.500İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -232.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 77.180 4.047.085Kredilerden Nakit Girişleri3.257.181Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 77.180 789.904Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.121.246 -27.149.104Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.968.509 -26.901.727Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -152.737 -247.377Ödenen Faiz26 -239.553 -3.173.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.148 691.287NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.148 691.287DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.175.450 484.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.158.302 1.175.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.158.302 1.175.450Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar7-8 4.728.967 4.095.571İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.054.203 1.269.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.674.764 2.826.163Diğer Alacaklar7-9 628.671 988.001İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 281.534 196.326İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 347.137 791.675Stoklar10 18.853.989 13.587.237Peşin Ödenmiş Giderler7-11 10.278.075 9.935.721İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 9.751.677 6.274.142İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 526.398 3.661.579Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.723Diğer Dönen Varlıklar19 271.523 607.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 271.523 607.241ARA TOPLAM35.919.527 30.390.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.919.527 30.390.944DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 8.857.475 17.414.755Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 1.630.443 7.885.770Diğer Maddi Duran Varlıklar12 7.227.032 9.528.985Kullanım Hakkı Varlıkları13 71.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.108.962 1.535.925Diğer Haklar14 397.060 515.505Bilgisayar Yazılımları14 149.449 149.859Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 562.453 870.561Peşin Ödenmiş Giderler11 95İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 95Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.718.004 1.339.653TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.755.968 20.290.333TOPLAM VARLIKLAR47.675.495 50.681.277KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 466.970 542.527İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 466.970 542.527Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 77.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 389.790 542.527Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.680.636 2.972.806İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.680.636 2.972.806Banka Kredileri6 2.680.636 2.972.806Ticari Borçlar7-8 12.711.633 3.659.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 122.852 9.569İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 12.588.781 3.649.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 137.287 138.075Diğer Borçlar7-9 4.524.103 8.045.020İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 7.873.435İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.524.103 171.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7-11 1.292.551 6.176.996İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 5.507.241İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.292.551 669.755Kısa Vadeli Karşılıklar17-18 284.091 1.201.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 284.091 204.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 997.189ARA TOPLAM22.097.271 22.735.835TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.097.271 22.735.835UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.874.311 9.687.788İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 7.874.311 9.687.788Banka Kredileri6 7.874.311 9.687.788Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.012.293 870.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.012.293 870.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.886.604 10.558.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.983.875 33.294.371ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.763.364 17.627.213Ödenmiş Sermaye20 25.750.000 25.750.000Geri Alınmış Paylar (-)20 -360.560 -128.060Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -69.595 -119.503Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -69.595 -119.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -69.595 -119.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.117.222 1.110.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -16.307.202 -548.347Net Dönem Karı veya Zararı20 -486.832 -15.557.721Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 -71.744 -240.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.691.620 17.386.906TOPLAM KAYNAKLAR47.675.495 50.681.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 70.384.229 36.496.686Satışların Maliyeti21 -62.683.355 -28.785.494TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21 7.700.874 7.711.192BRÜT KAR (ZARAR)7.700.874 7.711.192Genel Yönetim Giderleri22 -2.728.250 -4.141.748Pazarlama Giderleri22 -1.151.100 -1.733.129Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -601.701 -429.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.476.958 7.354.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.476.826 -7.505.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.219.955 1.256.562Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 52.010 501.103Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -18.020 -12.700.793FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.253.945 -10.943.128Finansman Gelirleri26 831.694 1.778.775Finansman Giderleri26 -2.996.623 -7.469.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-910.984 -16.633.503Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri393.718 822.531Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 393.718 822.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-517.266 -15.810.972DÖNEM KARI (ZARARI)-517.266 -15.810.972Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 -30.434 -253.251Ana Ortaklık Payları-486.832 -15.557.721Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 54.482 74.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.849 95.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 -15.367 -21.099Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 -15.367 -21.099Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.482 74.801TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-462.784 -15.736.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-30.451 -243.413Ana Ortaklık Payları-432.333 -15.492.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826412BIST