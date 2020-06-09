***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Transferler-15.557.721 15.557.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)224.882 190.882 415.764 -45.396 370.368Dönem Karı (Zararı)190.882 190.882 -46.913 143.969Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)224.882 224.882 1.517 226.399Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 -128.060 7.120.331 105.379 1.110.513 -16.106.068 190.882 18.042.977 -285.703 17.757.274Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.372 -65.073 -125.445 -7.616 -133.061Dönem Karı (Zararı)-65.073 -65.073 -8.478 -73.551Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-60.372 -60.372 862 -59.510Dönem Sonu Bakiyeler18 25.750.000 -360.560 7.120.331 -129.967 1.117.222 -16.794.034 -65.073 16.637.919 -79.360 16.558.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI503.191 712.206Dönem Karı (Zararı)-73.551 143.969Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-73.551 143.969Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.369.208 583.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11-24 711.187 648.544Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-8 77.775 7.320Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -53.562 7.320Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 131.337 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-17 625.241 -155.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 611.241 260.392Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 14.000 -416.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7 68.404 8.174Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 7.417 -29.837Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 60.987 38.011Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-96.956 42.845Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -16.443 32.493Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -16.443 32.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-783.306 -645.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.787.637 3.448.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.375.010 1.138.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.587.373 2.310.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.861 -613.653İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)143İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.004 -613.653Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 4.836.913 -1.306.538Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -815.424 -2.912.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 7.392.065 447.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -87.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.479.628 447.977Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 641.431 273.461Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.331.386 144.335İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 205.226İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.331.386 -60.891Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-833.848 -399.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-814.559 272.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-814.559 -240.950Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)513.790Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları512.351 82.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -9.160 -6.035Vergi İadeleri (Ödemeleri)-725.580Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.361.140YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.886 174.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 16.443 402.827Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 16.443 402.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -90.329 -228.001Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -90.329 -220.321Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -7.680FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.678 -907.194Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri239.923Kredilerden Nakit Girişleri239.923Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-281.540 -719.884Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.632 -576.811Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-237.908 -143.073Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.800Ödenen Faiz-3.061 -164.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)384.627 -20.162Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)384.627 -20.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.158.302 1.175.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.542.929 1.155.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.542.929 1.158.302Ticari Alacaklar6-7 11.509.178 4.728.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 9.370.282 1.054.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.138.896 3.674.764Diğer Alacaklar699.532 628.671İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 352.538 281.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar346.994 347.137Stoklar8 13.885.739 18.853.989Peşin Ödenmiş Giderler6-12 11.093.499 10.278.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 10.041.616 9.751.677İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.051.883 526.398Diğer Dönen Varlıklar1.086.082 271.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.086.082 271.523ARA TOPLAM39.816.959 35.919.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.816.959 35.919.527DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 8.363.971 8.857.475Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar9 0 1.630.443Diğer Maddi Duran Varlıklar9 8.363.971 7.227.032Kullanım Hakkı Varlıkları10 51.951 71.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.001.092 1.108.962Diğer Haklar11 366.774 397.060Bilgisayar Yazılımları11 137.997 149.449Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 496.321 562.453Peşin Ödenmiş Giderler12 95 95İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 95 95Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.831.745 1.718.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.248.854 11.755.968TOPLAM VARLIKLAR51.065.813 47.675.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 229.062 466.970İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 229.062 466.970Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 57.244 77.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar15 171.818 389.790Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 2.917.499 2.680.636İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 2.917.499 2.680.636Banka Kredileri15 2.917.499 2.680.636Ticari Borçlar6-7 20.111.115 12.711.633İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 35.908 122.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.075.207 12.588.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 778.718 137.287Diğer Borçlar192.715 4.524.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar192.715 4.524.103Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 458.703 1.292.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 458.703 1.292.551Kısa Vadeli Karşılıklar16-17 455.067 284.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 441.067 284.091Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 14.000ARA TOPLAM25.142.879 22.097.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.142.879 22.097.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 7.830.679 7.874.311İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 7.830.679 7.874.311Banka Kredileri15 7.830.679 7.874.311Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.533.696 1.012.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.533.696 1.012.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.364.375 8.886.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.507.254 30.983.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.637.919 16.763.364Ödenmiş Sermaye18 25.750.000 25.750.000Geri Alınmış Paylar (-)18 -360.560 -360.560Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -129.967 -69.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -129.967 -69.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -129.967 -69.595Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.117.222 1.117.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -16.794.034 -16.307.202Net Dönem Karı veya Zararı18 -65.073 -486.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -79.360 -71.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.558.559 16.691.620TOPLAM KAYNAKLAR51.065.813 47.675.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 32.249.583 6.926.938Satışların Maliyeti19 -29.064.235 -5.369.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19 3.185.348 1.557.312BRÜT KAR (ZARAR)19 3.185.348 1.557.312Genel Yönetim Giderleri21 -819.650 -743.264Pazarlama Giderleri21 -693.150 -259.226Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -247.979 -126.990Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.244.636 744.958Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.880.761 -849.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)788.444 322.986Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 20.948 434.784Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -4.505 -4.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)804.887 753.265Finansman Gelirleri25 270.136 82.484Finansman Giderleri25 -1.245.530 -734.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-170.507 101.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 96.956 42.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 96.956 42.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-73.551 143.969DÖNEM KARI (ZARARI)-73.551 143.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -8.478 -46.913Ana Ortaklık Payları27 -65.073 190.882Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.512 226.399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.297 290.255Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 16.785 -63.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 16.785 -63.856Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.512 226.399TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.063 370.368Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.295 -45.395Ana Ortaklık Payları-101.768 415.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850236BIST