***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul SonuçlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.08.2020Genel Kurul Tarihi 10.09.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No: 318Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Denetçinin seçimi.14 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin değiştirilmesi15 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi16 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi17 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzam – Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8'inci maddesinin değiştirilmesi18 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 14'üncü maddesinin değiştirilmesi19 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 15'inci maddesinin değiştirilmesi20 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 19'uncu maddesinin değiştirilmesi21 - Dilek ve temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu No: 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün 08/09/2020 2020 tarih ve 57238021 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Adil KILIÇ gözetiminde toplanmıştır.Bakanlık Temsilcileri Sn. Pınar DEMİR ve Sn. Adil KILIÇ yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Ağustos 2020 tarih ve 10139 sayılı nüshasında sayfa 522 ve devamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan toplam 6.196.201,55 adet payın asaleten olma