***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
30.09.2020 20:30
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
1/7/2016
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30/9/2020 tarihinde geri alım programı kapsamında satın alınan 50.000 adet SAYAS payı ortalama 5,99 TL'den satıma konu edilmiş olup elde edilen gelir yaptığımız ihracat bağlantılarının finansmanında kullanılacaktır. İşleme ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SAYAS 30/09/2020 50.000 % 0,0019 5,99 % 0 171.540 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877578
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0734
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0747
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1040
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05469,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,73
|Açılış
|: 469,81
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7373
|7,7434
|% -0,94
|
|Euro
|9,0607
|9,0747
|% -1,13
|
|Sterlin
|9,9462
|9,9960
|% -0,65
|
|Frank
|8,3602
|8,4105
|% -1,21
|
|Riyal
|2,0551
|2,0654
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-10,88
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,26
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,51
|