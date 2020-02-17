***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 11:23
onuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
1/1/2019-31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2020
Açıklamalar
2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819398
BIST
13:59121.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 987,18
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:596,0442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:596,5554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:59307,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 307,08
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,40
|181.754.706
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,83
|43.244.657
|% 14,97
|
|OSTIM
|2,49
|100.682.853
|% 11,16
|
|CELHA
|10,98
|7.025.062
|% 10,80
|
|ARDYZ
|16,24
|29.200.755
|% -9,78
|
|ERBOS
|24,98
|13.765.881
|% -9,10
|
|HUBVC
|40,14
|37.924.942
|% -7,04
|
|KRTEK
|3,41
|2.617.642
|% -6,83
|
|IHGZT
|4,00
|64.732
|% -6,76
|
|ASELS
|30,06
|974.997.274
|% 3,37
|
|THYAO
|15,23
|945.073.381
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|ODAS
|2,26
|515.723.594
|% 5,12
|
|PETKM
|4,17
|341.576.747
|% 0,48
|
|ODAS
|2,26
|515.723.594
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,41
|588.936.708
|% 18,40
|
|BJKAS
|2,98
|251.476.014
|% 3,47
|
|KARSN
|1,94
|162.908.062
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|341.576.747
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8518
|7,8912
|% -0,31
|
|Frank
|6,1302
|6,1671
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6062
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-2,41
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,00
|