***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2020 13:15
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar
2020 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845901
BIST
14:45102.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 558,74
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:456,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:457,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4530
En Düşük
7,3878
14:45382,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,28
|Açılış
|: 382,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.771.401
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.389.208
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.303.016
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,46
|861.910.419
|% 5,32
|
|THYAO
|10,95
|475.636.226
|% 1,39
|
|GARAN
|7,72
|430.168.958
|% -0,39
|
|ASELS
|29,40
|384.944.755
|% 0,68
|
|MGROS
|34,52
|366.299.406
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,34
|214.637.004
|% 2,29
|
|AFYON
|2,87
|199.293.051
|% 2,87
|
|ALKIM
|13,46
|861.910.419
|% 5,32
|
|KRDMD
|2,48
|160.400.820
|% 0,81
|
|ODAS
|1,87
|117.202.486
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3075
|8,3492
|% 0,43
|
|Frank
|7,0094
|7,0516
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|6,78
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|6,60
|
|Tam
|2.544
|2.569
|6,80
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|0,94
|