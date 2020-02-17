***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.02.2020 13:02
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10/12/2019
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/02/2020
İhale Sonucu
Ortaklığımız ihaleden pay almıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
590.054 EUR
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında spreader ve totem ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alınmıştır.
İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10/12/2019 tarih ve 2019/45 sayılı Kararı kapsamında ihaleye ilişkin kararın netleşmesine kadar ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819416
BIST
14:39120.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 578,08
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:396,0488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:396,5577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:39307,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,58
|Açılış
|: 307,50
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,86
|45.792.640
|% 15,29
|
|TSPOR
|5,37
|200.442.330
|% 15,24
|
|GSRAY
|3,31
|654.776.622
|% 14,93
|
|OSTIM
|2,46
|105.289.325
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,14
|29.839.211
|% -10,33
|
|ERBOS
|24,92
|14.420.588
|% -9,32
|
|HUBVC
|40,00
|39.666.005
|% -7,36
|
|QNBFB
|49,00
|1.238.176
|% -7,28
|
|KRTEK
|3,40
|2.867.581
|% -7,10
|
|ASELS
|29,56
|1.254.373.778
|% 1,65
|
|THYAO
|15,26
|1.232.353.456
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,31
|654.776.622
|% 14,93
|
|ODAS
|2,24
|530.791.518
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|363.396.122
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|530.791.518
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,31
|654.776.622
|% 14,93
|
|BJKAS
|2,96
|268.482.078
|% 2,78
|
|KARSN
|1,92
|172.040.303
|% -2,54
|
|PETKM
|4,16
|363.396.122
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8467
|7,8861
|% -0,38
|
|Frank
|6,1329
|6,1698
|% -0,13
|
|Riyal
|1,6068
|1,6149
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,43
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|-4,88
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,36
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|-0,03
|
Seans Raporu
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-
14:51GSRAY
Yüzde 14.24 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 974, 198 adet işlem
-
14:50HDFGS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 192, 917 adet işlem
-
14:49GSRAY
Yüzde 14.93 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 674, 892 adet işlem
-
14:48PGSUS
Yüzde 4.37 oranında artışla 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 346 adet işlem
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 909, 14 artarak (% 0.63 ) 144, 461