***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









et (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı10/12/2019Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi10/12/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih17/02/2020İhale SonucuOrtaklığımız ihaleden pay almıştır.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım590.054 EUROrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1AçıklamalarŞirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında spreader ve totem ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alınmıştır.İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10/12/2019 tarih ve 2019/45 sayılı Kararı kapsamında ihaleye ilişkin kararın netleşmesine kadar ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819416BIST