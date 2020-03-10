***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.03.2020 12:03
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/2/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10/12/2019
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
--
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/12/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/02/2020
İhale Sonucu
Ortaklığımız ihaleden pay almıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
1.021.514
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,8
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında spreader ve totem ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alındığı daha önce kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Afriquia SMDC tarafından bahse konu faz kapsamında kanopilere ilişkin olarak da 431.460 EUR tutarında bir sipariş geçilerek ihaleden aldığımız pay 1.021.514 EUR'ya çıkartılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825978
BIST
12:12106.274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 2.749,50
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:126,1188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:126,9481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0817
|Açılış
|: 6,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9423
12:12327,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -4,49
|Açılış
|: 327,33
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.684.074
|% 14,95
|
|GARFA
|4,63
|16.340.062
|% 14,32
|
|RAYSG
|3,57
|5.546.422
|% 12,26
|
|VKING
|2,89
|1.725.254
|% 12,02
|
|GYHOL
|19,41
|4.300.437
|% 10,47
|
|OYAYO
|5,62
|481.864
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|TDGYO
|1,89
|860.132
|% -3,08
|
|THYAO
|10,84
|361.530.279
|% 4,43
|
|ASELS
|28,42
|331.423.171
|% 2,38
|
|GARAN
|9,61
|216.293.420
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,41
|177.723.375
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|97.750.112
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,41
|177.723.375
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|97.750.112
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|59.936.940
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,41
|57.421.899
|% 4,44
|
|KARSN
|1,71
|66.956.070
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9709
|8,0109
|% -0,80
|
|Frank
|6,5437
|6,5831
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,14
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|35,03
|35,03
|0,67
|