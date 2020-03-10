***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/2/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı10/12/2019Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar--Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi10/12/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih17/02/2020İhale SonucuOrtaklığımız ihaleden pay almıştır.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım1.021.514Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1,8AçıklamalarŞirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında spreader ve totem ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alındığı daha önce kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Afriquia SMDC tarafından bahse konu faz kapsamında kanopilere ilişkin olarak da 431.460 EUR tutarında bir sipariş geçilerek ihaleden aldığımız pay 1.021.514 EUR'ya çıkartılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825978BIST