***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2020 12:08
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesi için de Sermaye Piyasası Kurumuna başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846185
BIST
14:04103.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 899,07
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:046,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
14:047,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
14:04379,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,29
|Açılış
|: 379,41
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.539.260
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.931.961
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.085.089
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|653.186.809
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|571.141.322
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|548.314.832
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,39
|209.411.122
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,51
|267.085.398
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,21
|108.352.239
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.380.962
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2930
|8,3346
|% 0,08
|
|Frank
|7,0160
|7,0583
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,21
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.489
|-13,40
|
|Tam
|2.530
|2.554
|-13,70
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,70
|
|Çeyrek
|617
|625
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|0,73
|