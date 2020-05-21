***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesi için de Sermaye Piyasası Kurumuna başvuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846185BIST