***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 18:54
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesi de öngörülmüştür. Bilahare 22/6/20020 tarih ve 2020/48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinde yapılacak tadillere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/7/2020 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesinin uygun görüldüğü öğrenilmiş olup esas sözleşme tadili için Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859878
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,8550
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|Önceki Kapanış
|: 7,8150
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7,8331
En Düşük
7,7736
18:05399,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,51
|Açılış
|: 399,05
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6312
|% 0,04
|
|Frank
|7,2865
|7,3304
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|4,92
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.619
|11,60
|
|Tam
|2.675
|2.687
|11,90
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,30
|
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