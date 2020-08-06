Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.08.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesine İlişkin Ticaret Bakanlığı İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesi de öngörülmüştür. Bilahare 22/6/20020 tarih ve 2020/48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinde yapılacak tadillere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/7/2020 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesinin uygun görüldüğü öğrenilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından da esas sözleşme tadiline izin verildiği öğrenilmiş bulunmaktadır.
Saygılarımızla,






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865989


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:011.049
Değişim :  -3,93% |  -42,96
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.038
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 33.976.800 % 10,00  
RTALB 47,18 96.184.616 % 9,98  
KLGYO 8,71 38.029.085 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.464.296 % 9,95  
CRDFA 5,88 57.165.963 % 9,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5490 9,5968 % 3,65  
Frank 7,9562 8,0042 % 2,99  
Riyal 1,9329 1,9426 % 3,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.069 2.070 31,16  
Altın Gr. 483 483 21,11  
Cumhuriyet 3.195 3.331 236,50  
Tam 3.291 3.447 263,00  
Yarım 1.598 1.670 116,10  
Çeyrek 801 840 61,90  
Gümüş.Ons 28,36 28,39 1,42  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,51  
B. Petrol 45,59 45,59 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru