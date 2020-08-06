***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.08.2020 15:31
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesine İlişkin Ticaret Bakanlığı İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesi de öngörülmüştür. Bilahare 22/6/20020 tarih ve 2020/48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinde yapılacak tadillere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/7/2020 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesinin uygun görüldüğü öğrenilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından da esas sözleşme tadiline izin verildiği öğrenilmiş bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865989
BIST
17:011.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,93%
|| -42,96
|Açılış
|: 1.091
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|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.038
17:017,2900
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,4600
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|Önceki Kapanış
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7,3108
En Düşük
7,0287
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En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
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|Önceki Kapanış
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8,6793
En Düşük
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17:01483,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 21,70
|Açılış
|: 483,49
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.976.800
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.184.616
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.029.085
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.464.296
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|57.165.963
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.878.999
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.205.916
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|35.790.006
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.177.913.997
|% -7,18
|
|GARAN
|6,54
|1.303.145.434
|% -3,54
|
|SISE
|5,91
|1.025.244.862
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,76
|1.024.832.456
|% -5,18
|
|ASELS
|15,74
|936.442.731
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,94
|2.177.913.997
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|566.624.557
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|458.819.273
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|1.024.832.456
|% -5,18
|
|GARAN
|6,54
|1.303.145.434
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5490
|9,5968
|% 3,65
|
|Frank
|7,9562
|8,0042
|% 2,99
|
|Riyal
|1,9329
|1,9426
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.069
|2.070
|31,16
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,11
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.331
|236,50
|
|Tam
|3.291
|3.447
|263,00
|
|Yarım
|1.598
|1.670
|116,10
|
|Çeyrek
|801
|840
|61,90
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,39
|1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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