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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2020 01:15
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Güncellenmesinin Onaylanmasına Daire Genel Kurul Kararının İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.09.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/5/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin yenilenmesi de öngörülmüştür. Bilahare 22/6/20020 tarih ve 2020/48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmesinde yapılacak tadillere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından esas sözleşme tadiline onay verilmiştir. Esas sözleme tadili 10/9/2020 tarihinde düzenlenecek olağan genel kurul toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 36/1'inci maddesinin ilk tümcesine göre ticaret sicili kayıtları ilanı izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçarını doğurur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SAYAS TTSG 20201005.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878372


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