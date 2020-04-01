***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 13:55
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu Maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü izleyen şekildedir:
"Şirketimiz tarafından Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan rüzgar türbin kulesi aksamı ve rüzgar türbin jeneratör aksamı teslimlerinin, dış emsal ve iç emsallere dayalı kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda piyasa emsallerine uygun olduğunu kanaatine ulaşılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833803
BIST
15:3388.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -853,47
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:336,6787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0637
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6787
En Düşük
6,6108
15:337,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:33340,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,37
|Açılış
|: 340,14
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.574.920
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.212.775
|% -9,80
|
|BNTAS
|2,66
|56.288.800
|% -8,90
|
|PEKGY
|2,46
|24.596.929
|% -8,89
|
|RTALB
|5,20
|12.970.213
|% -8,77
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|THYAO
|9,00
|607.411.834
|% -0,77
|
|ASELS
|22,80
|596.424.528
|% -3,39
|
|SASA
|8,63
|537.116.805
|% -1,60
|
|GARAN
|7,88
|474.569.504
|% -3,08
|
|TUPRS
|78,55
|411.539.917
|% 4,04
|
|IHLGM
|1,07
|225.664.512
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|218.985.887
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|76.598.455
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,92
|274.567.783
|% 1,05
|
|PETKM
|3,33
|403.090.173
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2325
|8,2738
|% 0,54
|
|Frank
|6,8755
|6,9170
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7671
|1,7760
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,40
|
|Altın Gr.
|339
|339
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,46
|25,46
|-0,89
|