***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu Maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü izleyen şekildedir:"Şirketimiz tarafından Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan rüzgar türbin kulesi aksamı ve rüzgar türbin jeneratör aksamı teslimlerinin, dış emsal ve iç emsallere dayalı kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda piyasa emsallerine uygun olduğunu kanaatine ulaşılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833803BIST