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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 13:55
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu Maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü izleyen şekildedir:
"Şirketimiz tarafından Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan rüzgar türbin kulesi aksamı ve rüzgar türbin jeneratör aksamı teslimlerinin, dış emsal ve iç emsallere dayalı kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda piyasa emsallerine uygun olduğunu kanaatine ulaşılmıştır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833803


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Altın Gr. 339 339 3,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,01 0,01  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 25,46 25,46 -0,89  
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