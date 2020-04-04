***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin İstanbul'da olduğu da dikkate alınarak Şirketimizin herhangi bir faaliyeti buunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Gerekli tescil ve ilan işlemi yapıldıktan sonra kamuoyuna tekrar bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834805BIST