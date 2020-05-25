***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2020 17:17
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4/5/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Mart tarihli açıklamamızda Şirketimiz tarafından COVID-19 salgını nedeniyle insan ve çevre sağlığını korumak için gerekli tedbirler alınmış bulunduğu ve salgınının Şirketimizin faaliyetleri üzerinde bu aşamada önemli bir etkisi olacağının değerlendirilmediği belirtilmiştir. 7 ve 9 Nisan tarihli açıklamalarımızda bahse konu değerlendirmemiz değişmiş olmamakla birlikte, Fas'ta yerleşik müşterimiz Afriquia SMDC tarafından Fas Hükümeti'nin salgına ilişkin olarak aldığı tedbirler nedeniyle devam eden 2020 yılı projelerimizin 20 Nisan'a kadar mücbir sebep kapsamında askıya alındığı hususu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Müşterimizden alınan bilgilere göre Fas Hükümeti tarafından söz konusu tedbirler 10 Haziran'a kadar uzatılmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846779
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|AKGUV
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|GUSGR
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