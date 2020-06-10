***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2020 17:04
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/5/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muhtelif tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fas'ta yerleşik müşterimiz Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler nedeniyle 2020 yılı projelerimizi en son 10 Haziran'a kadar askıya almış bulunmaktadır. Müşterimiz ile yapılan görüşmeler karşısında konuyla ilgili belirsizliğin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede üretim programımızın da değiştirilmesi gerekli olup projelerimize 2020 yılının ikinci dönemi içerisinde başlanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850512
BIST
16:50110.352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.115,27
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:506,7959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:507,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:50376,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,02
|Açılış
|: 376,60
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,69
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.506.253
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|4.001.853
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|59.861.864
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.892.443
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.945.823
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,94
|1.258.526.068
|% 3,74
|
|ASELS
|32,38
|853.645.203
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|824.223.407
|% 0,73
|
|THYAO
|12,74
|628.696.015
|% 1,03
|
|GUSGR
|4,03
|551.558.264
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.258.526.068
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,52
|400.080.129
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|183.514.263
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,92
|314.998.272
|% 5,49
|
|GUSGR
|4,03
|551.558.264
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6304
|8,6737
|% 0,10
|
|Frank
|7,1527
|7,1958
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|7,92
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.465
|9,10
|
|Tam
|2.509
|2.533
|5,70
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|4,60
|
|Çeyrek
|612
|618
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,77
|
Seans Raporu
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1098, 64 artarak (% 0.86 ) 128, 382
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17:02XU100
Endeks 110, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 12, 976.00 milyon TL de
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17:02ETYAT
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 566 adet işlem
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17:00IHYAY
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 944, 276 adet işlem
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16:58AYCES
Yüzde 9.95 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 534 adet işlem