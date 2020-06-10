***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/5/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuhtelif tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fas'ta yerleşik müşterimiz Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler nedeniyle 2020 yılı projelerimizi en son 10 Haziran'a kadar askıya almış bulunmaktadır. Müşterimiz ile yapılan görüşmeler karşısında konuyla ilgili belirsizliğin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede üretim programımızın da değiştirilmesi gerekli olup projelerimize 2020 yılının ikinci dönemi içerisinde başlanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850512BIST