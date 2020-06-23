***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 12:25
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/2/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/2/2020 tarihli özel durum açıklamamızda Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Limited Şirketi ile acentelik ilişkimizin sonlandırılmasına ve alacaklarımıza karşılık ayrılmasına karar verildiği hususları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hukuk müşavirimizden bahse konu alacakların tahsil kabiliyetinin düşük olduğu hususunda görüş alınmış olup konuyla ilgili takip işlemlerine devam edilecektir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852464
BIST
13:43116.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 888,09
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:436,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8614
En Düşük
6,8383
13:437,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
|: 7,7000
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En Düşük
7,6969
13:43387,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 387,29
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|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.420.376
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|111.262.052
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.520.345
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.108.608
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,62
|40.965.130
|% 8,06
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,92
|541.606.161
|% -5,71
|
|KRDMD
|2,99
|890.833.794
|% 2,75
|
|KARSN
|2,73
|843.660.890
|% 7,06
|
|TSPOR
|7,92
|541.606.161
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|479.130.784
|% 3,30
|
|GARAN
|8,53
|468.280.409
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,43
|455.989.416
|% 6,72
|
|KARSN
|2,73
|843.660.890
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,99
|890.833.794
|% 2,75
|
|ODAS
|2,19
|479.130.784
|% 3,30
|
|ALBRK
|1,69
|317.604.414
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5193
|8,5621
|% 0,11
|
|Frank
|7,2232
|7,2667
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,28
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|2,40
|
|Tam
|2.578
|2.589
|2,50
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,20
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|0,69
|