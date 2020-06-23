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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2020 12:25
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/2/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29/2/2020 tarihli özel durum açıklamamızda Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Limited Şirketi ile acentelik ilişkimizin sonlandırılmasına ve alacaklarımıza karşılık ayrılmasına karar verildiği hususları kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Hukuk müşavirimizden bahse konu alacakların tahsil kabiliyetinin düşük olduğu hususunda görüş alınmış olup konuyla ilgili takip işlemlerine devam edilecektir.  Kamuoyuna duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852464


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ULAS 4,54 8.420.376 % 9,93  
AYEN 4,01 111.262.052 % 9,86  
SAMAT 2,34 17.520.345 % 9,86  
DGKLB 2,48 40.108.608 % 9,73  
MNDRS 3,62 40.965.130 % 8,06  
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Sterlin 8,5193 8,5621 % 0,11  
Frank 7,2232 7,2667 % 0,41  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,28  
Altın Gr. 387 387 1,04  
Cumhuriyet 2.512 2.526 2,40  
Tam 2.578 2.589 2,50  
Yarım 1.256 1.267 1,20  
Çeyrek 630 634 0,60  
Gümüş.Ons 17,81 17,84 0,07  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,03  
B. Petrol 43,77 43,77 0,69  
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