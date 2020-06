***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi4/4/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda bağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin İstanbul'da olduğu da dikkate alınarak Şirketimizin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır. Öte yandan İstanbul merkezli faaliyetlerimizin azalması ve bünyesinde teknik personel kalmaması nedenleriyle Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin de İzmir'e nakline karar verilmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853127BIST