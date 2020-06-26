***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2020 16:25
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4/4/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda bağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin İstanbul'da olduğu da dikkate alınarak Şirketimizin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır. Öte yandan İstanbul merkezli faaliyetlerimizin azalması ve bünyesinde teknik personel kalmaması nedenleriyle Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin de İzmir'e nakline karar verilmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853127
BIST
17:50114.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 464,26
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:506,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:507,6866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:50386,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,05
|Açılış
|: 386,74
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.730.470
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.557.782
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.747.641
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.707.205
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|79.670.606
|% -6,64
|
|IHGZT
|4,44
|37.587.815
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,12
|269.797.604
|% -6,04
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,15
|1.141.427.192
|% 2,72
|
|ODAS
|2,50
|1.050.922.690
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,03
|689.249.268
|% 0,66
|
|KARSN
|2,74
|627.908.594
|% 0,37
|
|GARAN
|8,21
|587.157.786
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.050.922.690
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|571.638.578
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,15
|1.141.427.192
|% 2,72
|
|KARSN
|2,74
|627.908.594
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,03
|689.249.268
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4243
|8,4665
|% -0,74
|
|Frank
|7,1903
|7,2336
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.527
|-13,10
|
|Tam
|2.582
|2.593
|-13,50
|
|Yarım
|1.254
|1.268
|-6,60
|
|Çeyrek
|627
|635
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de