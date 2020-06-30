***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 20:02
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/6/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/2/2020 tarihli özel durum açıklamamızda Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Limited Şirketi ile acentelik ilişkimizin sonlandırılmasına ve alacaklarımıza karşılık ayrılmasına karar verildiği hususları kamuoyu ile paylaşılmıştır. 23/6/2020 tarihli özel durum açıklamamızda hukuk müşavirimizden bahse konu alacakların tahsil kabiliyetinin düşük olduğu yönünde görüş alınmış olup konuyla ilgili takip işlemlerine devam edileceği hususları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yatırımcılarımızdan konuyla ilgili gelen sorular dikkate alınarak bahse konu alacakların 1.807.369 TL tutarında olduğu ve acentelik ilişkisinin sona ermesinin şirketimizin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği hususlarının da kamuoyu ile paylaşılması yerinde görülmüştür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853610
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7186
En Düşük
7,6716
18:05392,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,13
|Açılış
|: 392,84
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4650
|8,5075
|% 0,70
|
|Frank
|7,2107
|7,2541
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,87
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|12,60
|
|Tam
|2.617
|2.630
|12,90
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,81
|41,81
|-0,06
|
Seans Raporu
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