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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2020 21:14
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/6/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvuru 6/7/2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararını imzalayan iki kişinin yönetim kurulu üyesi olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş olup Mersis kayıtlarımız incelenerek Müdürlük'e gerekli itiraz yapılacaktır.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855304


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PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Frank 7,2554 7,2991 % 0,43  
Riyal 1,8239 1,8331 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 10,97  
Altın Gr. 394 394 2,02  
Cumhuriyet 2.615 2.655 11,00  
Tam 2.628 2.641 20,20  
Yarım 1.277 1.292 9,90  
Çeyrek 638 647 4,90  
Gümüş.Ons 18,27 18,30 0,28  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,07  
B. Petrol 43,02 43,02 0,22  
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