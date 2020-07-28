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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2020 13:33
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/7/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Muhtelif tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fas'ta yerleşik müşterimiz Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler sonucunda mücbir sebep nedeniyle 2020 yılı projelerimizi askıya almıştır. Mücbir sebep hali sona ermiş olup müşterimiz ile yapılan görüşmelerin de olumlu sonuçlanması sonucunda projeye tekrar başlanacaktır. Proje 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır..
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862364


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Cumhuriyet 2.818 2.852 25,50  
Tam 2.902 2.933 26,30  
Yarım 1.409 1.432 12,80  
Çeyrek 707 717 6,40  
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