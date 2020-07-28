***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 13:33
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/7/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muhtelif tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fas'ta yerleşik müşterimiz Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler sonucunda mücbir sebep nedeniyle 2020 yılı projelerimizi askıya almıştır. Mücbir sebep hali sona ermiş olup müşterimiz ile yapılan görüşmelerin de olumlu sonuçlanması sonucunda projeye tekrar başlanacaktır. Proje 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır..
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862364
BIST
13:411.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -15,13
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:416,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:418,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0622
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:41429,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 429,93
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|88.978.907
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.633.167
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.172.454
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.356.761
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|733.094
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.353.095
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|34.480.687
|% -6,89
|
|ISBIR
|1.399,00
|541.862
|% -5,74
|
|ASELS
|37,58
|1.384.885.794
|% -0,27
|
|GUSGR
|5,95
|1.063.292.594
|% 5,12
|
|EKGYO
|2,29
|746.246.710
|% -1,29
|
|GARAN
|7,61
|523.537.182
|% -2,06
|
|KRDMD
|3,06
|453.534.514
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,29
|746.246.710
|% -1,29
|
|IHLAS
|0,94
|227.648.625
|% -5,05
|
|GUSGR
|5,95
|1.063.292.594
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,06
|453.534.514
|% -1,61
|
|GSDHO
|2,70
|383.155.272
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8961
|8,9407
|% 0,84
|
|Frank
|7,5140
|7,5593
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8417
|1,8509
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.852
|25,50
|
|Tam
|2.902
|2.933
|26,30
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|12,80
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,40
|