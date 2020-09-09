***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 17:26
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4/4/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda İstanbul merkezli faaliyetlerimizin azalması ve bünyesinde teknik personel kalmaması nedenleriyle bağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin İzmir'e nakline karar verildiği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili işlemler tamamlanmış olup merkez nakline ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Eylül 2020 tarih ve 10155 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874230
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,8643
En Düşük
8,7995
18:05467,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,15
|Açılış
|: 468,11
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4866
|7,4899
|% 0,10
|
|Euro
|8,8463
|8,8509
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7635
|% 0,29
|
|Frank
|8,1693
|8,2185
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında