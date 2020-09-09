***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi4/4/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda İstanbul merkezli faaliyetlerimizin azalması ve bünyesinde teknik personel kalmaması nedenleriyle bağlı ortaklığımız Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin merkezinin İzmir'e nakline karar verildiği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili işlemler tamamlanmış olup merkez nakline ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Eylül 2020 tarih ve 10155 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874230BIST