***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10/9/2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız olmayanlar dahil) yeniden göreve seçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından 10/9/2020 tarih ve 2020/67 sayılı Kararı ile:- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" isimli komitelerin oluşturulmasına,- Bunların haricinde ayrıca birer "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Tebliğ uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Harun Yıldızhan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarınaOybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874485BIST