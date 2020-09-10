***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 17:43
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10/9/2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız olmayanlar dahil) yeniden göreve seçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından 10/9/2020 tarih ve 2020/67 sayılı Kararı ile:
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" isimli komitelerin oluşturulmasına,
- Bunların haricinde ayrıca birer "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Tebliğ uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Harun Yıldızhan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874485
BIST