***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 18:19
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızda Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilerek ticaret ünvanının Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir. Bazı yatırımcılarımızdan konuyla ilgili gelen sorulara istinaden yeni ticaret ünvanımızın olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilanı ertesinde kullanılmaya başlanacağının açıklanması gerekli görülmüştür. Ticaret ünvanı değişikliği Şirketimizin günlük operasyonlarına etki etmeyecek, ancak gerekli makamlar nezdinde ünvan değişikliğine ilişkin bilgilendirme ve tadil çalışmaları yürütülecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874507
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05469,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 469,12
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4503
|7,4527
|% -0,43
|
|Euro
|8,8420
|8,8558
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,5210
|9,5687
|% -1,93
|
|Frank
|8,1724
|8,2216
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|10,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında