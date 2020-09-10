***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılı olağan genel kurul toplantımızda Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilerek ticaret ünvanının Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesi kabul edilmiştir. Bazı yatırımcılarımızdan konuyla ilgili gelen sorulara istinaden yeni ticaret ünvanımızın olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilanı ertesinde kullanılmaya başlanacağının açıklanması gerekli görülmüştür. Ticaret ünvanı değişikliği Şirketimizin günlük operasyonlarına etki etmeyecek, ancak gerekli makamlar nezdinde ünvan değişikliğine ilişkin bilgilendirme ve tadil çalışmaları yürütülecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874507BIST