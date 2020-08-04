***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2020 16:29
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EVREN GÜLDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.88 - - Değerlendirilmedi Hayır -
HARUN YILDIZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist İcrada Görevli Finansal İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yoktur Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
HÜSAMETTİN ENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlığı Bulunmamaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet 0.0012 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746609 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ÖNDER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Ticaret Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746609 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERKAN GÜLDOĞAN Şirket Müdürü İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Plaka Mobilya yönetim kurulu başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864732
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
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6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1572
18:05444,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,97
|Açılış
|: 444,72
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0136
|9,0588
|% -0,51
|
|Frank
|7,5290
|7,5744
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8397
|1,8490
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|21,23
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.982
|3.027
|8,00
|
|Tam
|3.005
|3.047
|10,20
|
|Yarım
|1.459
|1.485
|4,90
|
|Çeyrek
|732
|745
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|1,23
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,22
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|0,26
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de