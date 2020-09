***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erkan Güldoğan 8.582.213,74 TRY 33,33Ercan Güldoğan 5150000 TRY 20Evren Güldoğan 502345 TRY 1,95Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEVREN GÜLDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.95 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -HARUN YILDIZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist İcrada Görevli Finansal İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yoktur Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeHÜSAMETTİN ENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlığı Bulunmamaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746609 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeÖNDER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Ticaret Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746609 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874496BIST