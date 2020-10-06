***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
06.10.2020 01:30
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taaahüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/09/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından Şirketimizin ticaret ünvanının da yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup bu husus da tescil ve ilan edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 36/1'inci maddesinin ilk tümcesine göre ticaret sicili kayıtları ilanı izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçarını doğurur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878374
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|596.518
|% 10,00
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|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
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|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
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|ITTFH
|5,72
|138.026.669
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|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
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|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
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|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
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|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
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|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
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|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
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|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
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|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
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|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
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|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
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|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
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|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
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|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
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|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
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|Dolar
|7,7596
|7,7653
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|Euro
|9,1461
|9,1627
|% 0,15
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|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% 0,41
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|Frank
|8,4497
|8,5006
|% 0,67
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|Riyal
|2,0639
|2,0742
|% 0,09
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-1,99
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|Altın Gr.
|478
|478
|3,97
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
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|B. Petrol
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|41,41
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