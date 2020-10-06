***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanSay Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taaahüt Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiYeni UnvanSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/09/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından Şirketimizin ticaret ünvanının da yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup bu husus da tescil ve ilan edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 36/1'inci maddesinin ilk tümcesine göre ticaret sicili kayıtları ilanı izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçarını doğurur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878374BIST