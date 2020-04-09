***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/8/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPlaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih27/10/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunacağı değerlendirilmemektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile aynı üretim yerleşkesinde bulunan ve tedarikçimiz konumunda olan eski bağlı ortaklığımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yürütülen görüşmeler sonucunda Almanya'da tutulan Nissan stoklarımızdaki ayıplara ilişkin olarak 15.000 EUR reklamasyon faturası düzenlenmesi ve Kuzey Avrupa (Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Fransa, İspanya ve Portekiz haricindeki Avrupa Birliği ülkeleri) bölgesinde aynı müşteriye yönelik iş fırsatlarının devri işleminin (geçmişte tedarik edilen ayıplı mallar sonucunda iş fırsatı yaratılamaması nedeniyle) iptal edilmesine karar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836837BIST