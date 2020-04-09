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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.04.2020 12:03
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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/8/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/10/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunacağı değerlendirilmemektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile aynı üretim yerleşkesinde bulunan ve tedarikçimiz konumunda olan eski bağlı ortaklığımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yürütülen görüşmeler sonucunda Almanya'da tutulan Nissan stoklarımızdaki ayıplara ilişkin olarak 15.000 EUR reklamasyon faturası düzenlenmesi ve Kuzey Avrupa (Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Fransa, İspanya ve Portekiz haricindeki Avrupa Birliği ülkeleri) bölgesinde aynı müşteriye yönelik iş fırsatlarının devri işleminin (geçmişte tedarik edilen ayıplı mallar sonucunda iş fırsatı yaratılamaması nedeniyle) iptal edilmesine karar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836837


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BRYAT 54,35 3.334.013 % 9,98  
RAYSG 4,19 7.148.975 % 9,97  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3648 8,4067 % 0,09  
Frank 6,9286 6,9703 % -0,08  
Riyal 1,7884 1,7974 % -0,39  
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Altın Gr. 361 361 2,58  
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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
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