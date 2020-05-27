***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.05.2020 22:39
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
General Electric (GE)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bütüncül kalite yönetim sistemi sürekliliğinin temin edilmesi
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yenilenebilir enerji endüstrisi alanındaki faaliyetlerimiz açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimizin ana faaliyet alanı rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak şeklinde değişmiş olup bu doğrultuda satış ve pazarlama faaliyetlerimizde müşteri çeşitliliğine gidilmesi yönünde önemli çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede gerekli denetimler ertesinde General Electric (GE) ilgili tedarikçi listesine kayıt sağlanmış olup bundan böyle gerek GE gerekse de grup şirketlerine bu sektörde doğrudan teklif verilebilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847091
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
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|Açılış
|: 103.798
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|Önceki Kapanış
|: 103.024
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103.798
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373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2792
|8,3208
|% 0,42
|
|Frank
|6,9682
|7,0102
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,44
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.450
|19,80
|
|Tam
|2.491
|2.514
|20,40
|
|Yarım
|1.215
|1.229
|9,90
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,32
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-1,44
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