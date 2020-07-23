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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.07.2020 11:34
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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ticari koşullar üzerinde mutabakata varılması ve kalite gerekliliklerinin karşılanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimiz dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alınmış ve kule iç aksamı tedariği amacıyla 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiştir.  Böylelikle ilk kez ilişkili tarafımız Ateş Wind Power haricinde bir rüzgar kulesi üreticisi ile iş ilişkisine başlanmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 7/7/2020 tarih ve 2020/53 sayılı Kararı ile şirketimizin rekabetçi pozisyonunun korunması ve yatırımcılarımızın aleyhine olabilecek fiyat ve miktar hareketlerinin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında konuyla ilgili içsel bilginin tedarikçi listesine alınmamızın garantilenmesine kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861329


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.439.234 % 10,00  
PKENT 592,90 1.625.732 % 10,00  
UFUK 8,26 434.038 % 9,99  
KLNMA 52,25 179.874.340 % 9,95  
FRIGO 29,62 2.315.514 % 9,95  
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Frank 7,3553 7,3997 % 0,22  
Riyal 1,8203 1,8294 % -0,06  
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Alış Satış %  
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Cumhuriyet 2.696 2.718 20,60  
Tam 2.777 2.789 21,10  
Yarım 1.348 1.364 10,30  
Çeyrek 676 683 5,20  
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