***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıWin & P. LtdVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/09/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıTicari koşullar üzerinde mutabakata varılması ve kalite gerekliliklerinin karşılanmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alınmış ve kule iç aksamı tedariği amacıyla 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiştir. Böylelikle ilk kez ilişkili tarafımız Ateş Wind Power haricinde bir rüzgar kulesi üreticisi ile iş ilişkisine başlanmıştır.Yönetim Kurulumuzun 7/7/2020 tarih ve 2020/53 sayılı Kararı ile şirketimizin rekabetçi pozisyonunun korunması ve yatırımcılarımızın aleyhine olabilecek fiyat ve miktar hareketlerinin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında konuyla ilgili içsel bilginin tedarikçi listesine alınmamızın garantilenmesine kadar açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861329BIST