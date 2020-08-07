***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.08.2020 15:07
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/7/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ticari koşullar üzerinde mutabakata varılması ve kalite gerekliliklerinin karşılanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
Şirketimizin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiş olduğu daha önce açıklanmıştır. Teklifimizin 11 kuleye denk gelen 1.513.270 EUR tutarındaki kısmı onaylanarak işleme alınmış bulunmaktadır. İç aksamlarını imal edeceğimiz kuleler Enercon tarafından tedarik edilecektir. Teklifimizin kalan kısmına ilişkin gelişme olduğunda kamuoyuna tekrar açıklama yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866638
BIST
16:281.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.045
En Düşük
985
16:287,2603
En Yüksek
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|: 7,3550
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|Önceki Kapanış
|: 7,4600
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En Düşük
7,1239
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
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488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.521.479
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.599.896
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.834.525
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|ASELS
|15,83
|1.313.108.287
|% 3,67
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,15
|784.728.514
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,53
|537.697.946
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|201.248.920
|% -0,96
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4330
|9,4803
|% -0,37
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.054
|-10,02
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,10
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,70
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,40
|