***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.08.2020 16:15
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ticari koşullar üzerinde mutabakata varılması ve kalite gerekliliklerinin karşılanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
Şirketimizin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiş olduğu daha önce açıklanmıştır. Teklifimizin 8 kuleye denk gelen 1.100.560 EUR tutarındaki kısmı da onaylanarak işleme alınmış bulunmaktadır. Böylelikle Şirketimiz yapmış olduğu 28 kulelik teklifin 19 kulelik kısmına denk gelen 2.613.830 EUR'luk kısmının ihracatını gerçekleştirecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870379
BIST
17:281.129
En Yüksek
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|Açılış
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1.132
En Düşük
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En Düşük
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460,05
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:28
|DGGYO
|10,67
|11.440.906
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.433.741
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.517.116
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|35.624
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.163.058
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,63
|3.798.572.020
|% 9,46
|
|TUPRS
|90,20
|3.375.420.381
|% 4,94
|
|GARAN
|7,17
|990.483.364
|% -1,51
|
|RTALB
|56,00
|852.230.745
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,05
|802.896.427
|% -0,49
|
|PETKM
|4,63
|3.798.572.020
|% 9,46
|
|EKGYO
|2,05
|802.896.427
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,89
|609.763.595
|% 9,06
|
|KRDMD
|3,06
|562.355.563
|% 4,44
|
|SKBNK
|1,55
|243.873.040
|% 3,33
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3485
|7,3502
|% 0,85
|
|Euro
|8,6982
|8,7019
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6087
|9,6569
|% 0,86
|
|Frank
|8,0342
|8,0826
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% 0,64
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|8,64
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.014
|3.091
|-69,96
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|-33,84
|
|Çeyrek
|731
|748
|-16,92
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|-1,06
|
Seans Raporu
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17:40TBORG
Yüzde 8.66 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 082 adet işlem
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