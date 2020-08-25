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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.08.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/8/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ticari koşullar üzerinde mutabakata varılması ve kalite gerekliliklerinin karşılanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimizin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiş ve bunun 2.613.830 EUR''luk kısmının alınmış olduğu daha önce açıklanmıştır. Müşterimiz ile sevkiyat programı üzerinde mutabık kalınması sonucu verilmiş olan tekliften geriye kalan ve 9 kuleye denk gelen 1.238.130 EUR'luk kısım da onaylanmış bulunmaktadır.
Sevkiyatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871058


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IZMDC 19,60 9.805.891 % 9,99  
KENT 371,00 3.274.817 % 9,99  
BFREN 928,00 41.226.942 % 9,98  
SERVE 7,85 693.043 % 9,94  
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Altın Gr. 458 458 0,41  
Cumhuriyet 3.052 3.098 -15,00  
Tam 3.035 3.112 -16,81  
Yarım 1.467 1.505 -8,13  
Çeyrek 736 753 -4,07  
Gümüş.Ons 26,43 26,47 -0,16  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,00  
B. Petrol 46,41 46,41 0,77  
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