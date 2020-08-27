***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/8/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSuzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıKabulü halinde pilot proje olarak değerlendirilecek olmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylanmış ve ilk etapta 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında teklif vermiş bulunduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Üretim ve sevkiyat programımızın uygun hale getirilmesiyle Titan Wind Energy ile yapılan görüşmeler sonucunda verilen teklifin miktarı 30 kuleye, tutarı ise toplam 3.595.500 EUR'ya yükseltilmiş bulunmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871403BIST