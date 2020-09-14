***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıWin & P. LtdVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/12/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıSevkiyat programı ve LC maddelerinde mutabakat sağlanmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisinde ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.AçıklamalarŞirketimizin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında teklifinin onaylandığı olduğu daha önce açıklanmıştır. Win & P'ye muhtelif projelerine yönelik toplam 1.193.710 EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verilmiştir.İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10 Eylül 2020 tarih ve 2020/69 sayılı Kararı ile teklif tutarının netleşmesine kadar ertelenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874948BIST