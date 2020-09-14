***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.09.2020 15:21
***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sevkiyat programı ve LC maddelerinde mutabakat sağlanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisinde ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında teklifinin onaylandığı olduğu daha önce açıklanmıştır. Win & P'ye muhtelif projelerine yönelik toplam 1.193.710 EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verilmiştir.
İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10 Eylül 2020 tarih ve 2020/69 sayılı Kararı ile teklif tutarının netleşmesine kadar ertelenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874948
BIST