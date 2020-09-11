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***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.09.2020 11:10
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10/9/2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız olmayanlar dahil) yeniden göreve seçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından 10/9/2020 tarih ve 2020/67 sayılı Kararı ile:
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" isimli komitelerin oluşturulmasına,
- Bunların haricinde ayrıca birer "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Tebliğ uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Harun Yıldızhan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
İşbu açıklama aynı konuya ilişkin daha önceki açıklamanın sehven özel durum açıklamaları genel şablonu ile yapılması nedeniyle düzeltme amacıyla gerçekleştirilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874597


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