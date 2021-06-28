***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2021 00:08
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/6/2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sun Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması 25/6/2021 tarihli toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944343
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|ALKA
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|4.988.869
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|CMBTN
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|25.635.227
|% 9,98
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|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
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|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
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|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
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|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
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|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
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|CEOEM
|12,15
|33.556.894
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|SAMAT
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|58.777.598
|% -9,86
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|THYAO
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|775.601.298
|% -2,26
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|GARAN
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|672.492.325
|% -1,68
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|KRDMD
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|624.087.424
|% 1,49
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|PETKM
|5,39
|362.143.891
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,7332
|8,7870
|% 0,26
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|Euro
|10,4265
|10,5069
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% 0,53
|
|Frank
|9,5384
|9,5958
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3340
|2,3457
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|18:05
|Alış
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|%
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|1.782
|6,49
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|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
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|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
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|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,00
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|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
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