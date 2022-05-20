***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.05.2022 18:14
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Mayıs 2022 tarihli toplantısında
2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması amacıyla Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi yönünde teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031545
BIST
18:052.372
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
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|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
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|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
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|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
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|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
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|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
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|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
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|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,8958
|15,9020
|% 0,38
|
|Euro
|16,7944
|16,8186
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,8147
|19,9141
|% 0,36
|
|Frank
|16,2629
|16,3609
|% 0,05
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|Riyal
|4,2309
|4,2521
|% 0,25
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,67
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|Altın Gr.
|944
|944
|3,87
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
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|Gümüş.Ons
|21,74
|21,78
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
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|B. Petrol
|112
|112
|0,25
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