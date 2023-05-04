***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 3 Mayıs 2023 tarih ve 2023/24 sayılı Kararı ile 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması amacıyla mevcut bağımsız denetçimiz olan Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi yönünde teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147029BIST