***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2023 17:21
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01/06/2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sun Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması 1/6/2023 tarihli toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155340
BIST
17:594.960
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
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|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
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|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
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|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
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|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
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|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
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|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
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|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
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|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
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|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
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|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
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|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
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|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
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|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
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|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
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|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|20,8094
|20,8137
|% 0,12
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|Euro
|22,5467
|22,5582
|% 1,34
|
|Sterlin
|26,0100
|26,1404
|% 0,83
|
|Frank
|22,8522
|22,9898
|% 0,46
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|Riyal
|5,5319
|5,5596
|% 0,08
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.978
|1.979
|15,78
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|Altın Gr.
|1.324
|1.324
|11,75
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
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|Yarım
|4.450
|4.567
|-8,00
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|Çeyrek
|2.232
|2.290
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,34
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|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|0,23
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|B. Petrol
|75,01
|75,01
|2,41
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