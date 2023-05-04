***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 3 Mayıs 2023 tarih ve 2023/26 sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberi'nin hükümleri doğrultusunda yeni bir Bilgilendirme Politikası kabul edilmesine karar vermiştir. Bilgilendirme Politikası ekte sunulmakta olup 1 Haziran 2023 günü düzenlenecek olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem kapsamında bu hususun Genel Kurul'un bilgisine sunulması öngörülmektedir.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147030BIST