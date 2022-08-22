***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.08.2022 13:49
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.750.000 TL'den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ana sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz 18.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057523
BIST
14:123.053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 32,75
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.053
En Düşük
3.011
14:1218,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:1218,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:121.011,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.011,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.443.621
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.905.166
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.932.559
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.202.098
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,36
|347.324.336
|% -7,80
|
|GLRYH
|3,81
|44.940.948
|% -7,07
|
|DENGE
|2,11
|33.421.616
|% -5,38
|
|SKTAS
|3,01
|22.611.301
|% -5,05
|
|OZRDN
|15,97
|9.593.172
|% -4,60
|
|THYAO
|68,65
|2.294.654.437
|% 0,22
|
|PETKM
|11,92
|1.739.620.126
|% 2,76
|
|SASA
|54,10
|1.735.831.105
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,76
|1.403.587.211
|% 2,73
|
|AKBNK
|10,55
|1.322.422.137
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,76
|1.403.587.211
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,72
|1.130.492.154
|% 0,88
|
|ADESE
|0,91
|137.333.745
|% 4,60
|
|PETKM
|11,92
|1.739.620.126
|% 2,76
|
|ZOREN
|2,86
|391.290.437
|% 2,51
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1188
|18,1264
|% 0,23
|
|Euro
|18,1252
|18,1402
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3267
|21,4336
|% -0,02
|
|Frank
|18,8266
|18,9400
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8108
|4,8350
|% 0,21
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-11,94
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|-40,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|-70,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,37
|