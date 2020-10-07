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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

07.10.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
3/7/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul'da Şirketimiz esas sözleşmesinin muhtelif maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel konsolide metni ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla, 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 30/09/2020 05/10/2020 10174
3 30/09/2020 05/10/2020 10174
6 30/09/2020 05/10/2020 10174
8 30/09/2020 05/10/2020 10174
14 30/09/2020 05/10/2020 10174
15 30/09/2020 05/10/2020 10174
19 30/09/2020 05/10/2020 10174



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879223


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Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,66  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,22  
B. Petrol 41,40 41,40 -1,25  
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