***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.10.2020 16:55
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
3/7/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul'da Şirketimiz esas sözleşmesinin muhtelif maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel konsolide metni ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 30/09/2020 05/10/2020 10174
3 30/09/2020 05/10/2020 10174
6 30/09/2020 05/10/2020 10174
8 30/09/2020 05/10/2020 10174
14 30/09/2020 05/10/2020 10174
15 30/09/2020 05/10/2020 10174
19 30/09/2020 05/10/2020 10174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879223
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0887
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
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7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1381
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
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9,2902
En Düşük
9,1278
18:05478,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,45
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8802
|7,8874
|% 1,15
|
|Euro
|9,2729
|9,2938
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,1530
|10,2039
|% 1,46
|
|Frank
|8,5671
|8,6187
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,63
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,22
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
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17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
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17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO