***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi3/7/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul'da Şirketimiz esas sözleşmesinin muhtelif maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel konsolide metni ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 30/09/2020 05/10/2020 101743 30/09/2020 05/10/2020 101746 30/09/2020 05/10/2020 101748 30/09/2020 05/10/2020 1017414 30/09/2020 05/10/2020 1017415 30/09/2020 05/10/2020 1017419 30/09/2020 05/10/2020 10174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879223BIST